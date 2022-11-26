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Кубок России

26 ноября, 17:17

«Сочи» — ЦСКА: сочинцы забили курьезный гол в свои ворота

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА вышел вперед в матче 6-го тура Кубка России против «Сочи» — 2:1.

На 59-й минуте защитник сочинцев Игорь Юрганов попытался выбить мяч для того, чтобы он не достался форварду армейцев Федору Чалову. В результате Юрганов перебросил своего вратаря Дениса Адамова и забил в свои ворота.

Перед заключительным туром групповой стадии Кубка России ЦСКА занимал второе место, уступая лидирующему «Уралу» 1 очко. В случае, если армейцы обыграют «Сочи», а «Урал» не сможет победить «Торпедо» в основное время, красно-синие могут выйти в плей-офф с первого места в группе D.

«Сочи» с 2 очками занимает последнее место в группе и уже лишился шансов на попадание в плей-офф.

Кубок России. Группа D
26 нояб, 16:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

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22%

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Германия

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26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

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2.32
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ФК Сочи
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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