«Сочи» — ЦСКА: сочинцы забили курьезный гол в свои ворота

ЦСКА вышел вперед в матче 6-го тура Кубка России против «Сочи» — 2:1.

На 59-й минуте защитник сочинцев Игорь Юрганов попытался выбить мяч для того, чтобы он не достался форварду армейцев Федору Чалову. В результате Юрганов перебросил своего вратаря Дениса Адамова и забил в свои ворота.

Перед заключительным туром групповой стадии Кубка России ЦСКА занимал второе место, уступая лидирующему «Уралу» 1 очко. В случае, если армейцы обыграют «Сочи», а «Урал» не сможет победить «Торпедо» в основное время, красно-синие могут выйти в плей-офф с первого места в группе D.

«Сочи» с 2 очками занимает последнее место в группе и уже лишился шансов на попадание в плей-офф.