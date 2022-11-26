26 ноября, 17:17
ЦСКА вышел вперед в матче 6-го тура Кубка России против «Сочи» — 2:1.
На 59-й минуте защитник сочинцев Игорь Юрганов попытался выбить мяч для того, чтобы он не достался форварду армейцев Федору Чалову. В результате Юрганов перебросил своего вратаря Дениса Адамова и забил в свои ворота.
Перед заключительным туром групповой стадии Кубка России ЦСКА занимал второе место, уступая лидирующему «Уралу» 1 очко. В случае, если армейцы обыграют «Сочи», а «Урал» не сможет победить «Торпедо» в основное время, красно-синие могут выйти в плей-офф с первого места в группе D.
«Сочи» с 2 очками занимает последнее место в группе и уже лишился шансов на попадание в плей-офф.
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