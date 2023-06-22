У финала FONBET Кубка России было больше зрителей, чем у финального матча Лиги чемпионов

Сегодня, 12:09
Финальный матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» посмотрели больше зрителей, чем финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».
Финал Кубка России на российских телеканалах посмотрели более 5,9 миллионов человек
Финальный матч Лиги чемпионов — 5,2 миллиона зрителей. Финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» смотрели не менее 2,6 миллиона человек.
По итогам этих матчей ЦСКА стал обладателем Кубка России, «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а «Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории.