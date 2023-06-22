Исполком РФС утвердил регламент FONBET Кубка России-2023/24

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент FONBET Кубка России на сезон-2023/24.

Как сообщает пресс-служба РФС, розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России-2022/23.

В регламенте появилось только одно изменение. Теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда проигравшая в финале Пути РПЛ покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.

Новый розыгрыш Кубка России начнется 25-27 июля. В сезоне-2022/23 победителем турнира стал ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).