Гендиректор «Динамо» Пивоваров о посещаемости матча со «Спартаком»: «Мы рады, что сегодня был аншлаг»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о посещаемости матча второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком» (0:2).

«Мы рады, что сегодня был аншлаг. Давно его не было. Конечно, на это повлияло то, что на этом турнире нет карты болельщика. Тем не менее, мы видим, что болельщики возвращаются на трибуны. Мы приветствуем их и всячески работаем над привлечением их на трибуны», — сказал Пивоваров.

Игра между командами прошла 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Авторами забитых мячей в прошедшей встречи стали нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.