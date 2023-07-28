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Кубок России

Сегодня, 11:50

В РФС рассказали, будет ли введена система Fan ID на матчах FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном введении системы карточки болельщика на матчах FONBET Кубка России.

«Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке», — сказал Митрофанов «СЭ».

С начала сезона-2022/23 карта болельщика была обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала», «Пари НН», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Сочи».

Полностью комментарий Митрофанова «СЭ» читайте здесь

Максим Митрофанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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