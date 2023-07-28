Булыкин назвал большой риск травм главной опасностью раннего старта FONBET Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ранний старт FONBET Кубка России может негативно отразиться на состоянии футболистов.

«Некоторые команды еще не успели подготовиться, выйти из отпуска. Можно было попозже запускать по две игры в неделю, ничего страшного. Но зависит от грамотной подготовки и грамотного восстановления.

Поэтому всегда, при любых раскладах: хоть одна игра в неделю, хоть две — всегда есть травмы. Самое главное — их избегать. Это самая главная задача докторов, физиотерапевтов, да и самих игроков», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

19 июля стартовал новый сезон РПЛ. 26-го клубы провели первые матчи в Кубке России сезона-2023/24.