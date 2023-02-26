В Сети появилось фото человека, который, предположительно, бросил банан в Вендела

В Сети появилось фото болельщика, который, предположительно, бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

Как сообщает Baza, сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры видеонаблюдения и смогли вычислить этого человека.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.