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Сегодня, 19:55

В «Звезде» объяснили, почему вход для зрителей на матч Кубка России с «Нижним Новгородом» будет бесплатным

Алина Савинова
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Руководитель медиаотдела «Звезды» Тимур Михайлов рассказал, почему клуб решил сделать вход для болельщиков на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Нижнего Новгорода» бесплатным.

«Все-таки мы играем не с «Зенитом», поэтому надо понимать, что на «НН» будет не такой ажиотаж. Вместимость трибуны, которая будет доступна для зрителей, составляет около 1 500 человек. По всем нашим прикидкам мы сомневаемся, что там будут все 1 500. Поэтому и бесплатно. Мы надеемся, что так на матч придет больше народу. Плюс нам поставили игру в будний день, в рабочее время. Исходя из этого, и по реакциям в наших социальных сетях, мы пришли к мысли: «дай бог под тысячу соберется, и будет очень хорошо». Мы и детей со школ приглашаем, и их родителей — пытаемся максимально заполнить трибуны. Но я думаю, что аншлага не будет», — приводит «Спорт День За Днем» слова Михайлова.

Матч между «Звездой» и «Нижним Новгородом» пройдет на стадионе «Кировец» в понедельник, 27 февраля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/v-zvezde-obyasnili-pochemu-vkhod-dlya-zriteley-na-match-kubka-rossii-protiv-pari-nn-budet-besplatnym
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