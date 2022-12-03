Быстров — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»: «Драться нужно на ринге. Тут все-таки футбол»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о массовой драке, которая произошла между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче группового турнира Пути РПЛ Кубка России (0:0, пенальти — 4:2).

"Драться нужно на ринге. Если хотите подраться — вызовите кого-то на бой и сделайте из этого шоу. Сейчас так модно. Но тут все-таки футбол. В присутствии ВАР это вообще недопустимо. Если раньше подобные провокации проходили, то сейчас они не пройдут — могут посмотреть, вернуть эпизод и удалить. Честно, бред", — приводит Sport24 слова Быстрова.

1 декабря Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать по три игрока «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка за участие в драке.