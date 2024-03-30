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Кубок России

30 марта, 18:50

Петржела: «Раз «Спартаку» в Кубке попался «Зенит», то красно-белые обречены на провал»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Раз «Спартаку» в Кубке России попался «Зенит», то красно-белые обречены на провал. Им не повезло, потому что «Зенит» сильная команда. Уверен в победе «Зенита», независимо, выездной матч это или домашний. Одну встречу команда Семака точно выиграет, потому что у «Зенита» есть все необходимое для этого. Что касается «Спартака», то чувствуется отсутствие Квинси Промеса как голами, так и лидерскими качествами на поле. Есть внешние факторы, которые мешают красно-белым полноценно сконцентрироваться», — сказал Петржела ODDS.ru

В Пути РПЛ действующий чемпион Кубка России ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».

Источник: ODDS.ru
Властимил Петржела
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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