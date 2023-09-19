Юран подвел итоги матча со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России

Главной тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России.

«В принципе, и первый тайм получался, у Каккоева был хороший момент, были хорошие забегания. Пропустили необязательный гол. Хотели перестроиться, когда пропустили первый мяч. Мы неплохо смотрелись, были моменты во втором тайме, отмененный забитый мяч. Усталость накапливается. То с «Динамо» не ставят одиннадцатиметровый, то здесь отменяют гол. В концовке начали рисковать. Каккоев попросил замену — у него и Тихого микроповреждения. Мы перестроили наигранную схему и стали раскрываться. Пропустили два мяча, по третьему вопросов нет, а по второму... Нужно, наверное, как-то повнимательнее смотреть. Александров выходит, у него под контролем мяч, его придержали. Видимо, это допустимая борьба. Хотелось при зрителях дома добиться положительного результата, но проиграли. Проанализируем игру, потому что, к сожалению, хочется и в Кубке дальше пройти. Шансы еще остаются, поэтому сейчас готовимся к домашней игре чемпионата», — сказал Юран на пресс-конференции.

Он также рассказала об эпизоде, когда Александрова ударил защитник на 17-й минуте.

«У резервного спросил, не нарушение ли это. Он ответил: «Мяч не в игре был». А что значит не в игре? Мне своим игрокам тоже сказать, что если мяч не в игре, вы можете ударить, наверное? Сейчас будем разбираться с этими моментами. У Гоцука шишка после единоборства с нападающим. Не реагируют. Уже тяжело воспринимать эти двойные стандарты, если такие очевидные моменты, как с Александровым... Если мяч не в игре, то, наверное, это красная карточка. Сейчас отошлем в ЭСК. Пусть смотрят. Это не значит, что судьи виноваты, но тяжело уже, когда такие моменты пропускаются. Когда пенальти отбирается в матче с «Динамо», а в итоге признают, что пенальти был. Ну, как это понимать? Игроки же готовятся, тратят свое здоровье. Мы недополучаем очки с «Динамо», игроки недополучают премии, скажем так. Нужно, наверное, смотреть и разбираться. Или, если это «Спартак», то можно? Давайте мы другие клубы и футболистов уважать будем. К сожалению, не получается. Поэтому уже тяжело это воспринимать. Идем дальше. Ничего страшного», — добавил Юран.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.