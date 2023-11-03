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Кубок России

Сегодня, 17:00

Защитник «Ростова» Мелехин: «Мы хотели выйти со второго места группы в Кубке. Все были мотивированы»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин оценил свой гол в ворота «Урала» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

— Ты забил самый красивый гол в карьере?

— Если брать и молодежный уровень, то были и более красивые мячи. Думаю, что это обычный гол, рабочий, — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.

— Не было Карпина на бровке. Кто более эмоционально дает предматчевую установку: Карпин или Онопко?

— Когда мы были на базе, то установку давал Валерий Карпин. Просто его на скамейке не было.

— Была ли на этот матч двойная мотивация?

— Мы хотели выиграть и выйти со второго места. Все были мотивированы. Какой-то сверхмотивации нам не давали. Установка была как на обычный матч.

«Ростов» вышел в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. В 1/4 финала ростовчане сыграют против ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-my-hoteli-vy-jti-so-vtorogo-mesta-gruppy-v-kubke-vse-by-li-motivirovany/
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Мелехин
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