Защитник «Ростова» Мелехин: «Мы хотели выйти со второго места группы в Кубке. Все были мотивированы»

Сегодня, 17:00
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин оценил свой гол в ворота «Урала» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).
— Ты забил самый красивый гол в карьере?
— Если брать и молодежный уровень, то были и более красивые мячи. Думаю, что это обычный гол, рабочий, — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.
— Не было Карпина на бровке. Кто более эмоционально дает предматчевую установку: Карпин или Онопко?
— Когда мы были на базе, то установку давал Валерий Карпин. Просто его на скамейке не было.
— Была ли на этот матч двойная мотивация?
— Мы хотели выиграть и выйти со второго места. Все были мотивированы. Какой-то сверхмотивации нам не давали. Установка была как на обычный матч.
«Ростов» вышел в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. В 1/4 финала ростовчане сыграют против ЦСКА.