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Сегодня, 08:00

Тавареш о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «К сожалению, нам не удалось переломить исход противостояния»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Красно-белые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:2 по сумме двух встреч.

— Из-за травмы ты с июня не попадал в стартовый состав «Спартака», только в субботу вернулся на поле. Как ты выдержал этот год?

— Да, это был тяжелый год из-за травмы, но я всегда думал о том, чтобы скорее вернуться на поле. Я занимался своим восстановлением, думая о том, когда смогу вернуться и помочь команде.

— Какие эмоции после возвращения?

— Конечно, я был счастлив вернуться, но, к сожалению, мы не выиграли очень важный матч в Сочи. Мы настраивались на игру с «Зенитом», но не смогли выйти в следующий раунд.

— Что думаешь о матче с «Зенитом»?

— Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. К сожалению, нам не удалось переломить исход противостояния. Теперь нам необходимо думать о следующей игре.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, в котором встретится с ЦСКА. «Спартак» вылетел во вторую стадию полуфинала Пути регионов, в котором сыграет против «Динамо».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
0
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