Егор Филипенко: «Не думаю, что такому клубу, как «Спартак», можно сетовать на судейство»

Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился эмоциями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Ощущения только положительные. Все классно! Очень приятно играть при полных трибунах. Играл в «Спартаке»? Это было так давно. Нельзя сказать, что я испытываю особые чувства, играя против «Спартака». Боковой судья показывает, что фол был в сторону «Спартака». А судья дает мне карточку. Ты в игре, в эмоциях.

— Кого бы вы хотели в финале?

— Без разницы! Надеюсь, что придет столько же болельщиков. И на «Крылья», и на ЦСКА.

— Как вам судейство?

— Это разговоры для бедных. Ошибся судья. И что? Может, мы были бы в тройке, если бы ошибок не было. Все в равных условиях. У «Спартака» было 90 минут. Не думаю, что такому клубу, как «Спартак», можно сетовать на судейство.