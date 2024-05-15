«Зенит» на своем поле принимает ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 15 мая. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд. В матч-центре доступны ключевые моменты матча Кубка России.

Видеотрансляция игры «Зенит» — ЦСКА проходит на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Игру также транслируют по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.40 по московскому времени.

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счетом 1:1.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».