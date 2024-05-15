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Сегодня, 20:40

«Зенит» — ЦСКА: началась прямая трансляция матча Кубка России

В Санкт-Петербурге начался ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Владимир Бланк, Известия
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«Зенит» на своем поле принимает ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 15 мая. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд. В матч-центре доступны ключевые моменты матча Кубка России.

Видеотрансляция игры «Зенит» — ЦСКА проходит на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Игру также транслируют по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.40 по московскому времени.

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счетом 1:1.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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