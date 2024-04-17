«Зенит» и «Спартак» сыграют в Кубке России 17 апреля

17 апреля «Зенит» дома в Санкт-Петербурге примет «Спартак» во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча на стадионе «Газпром Арена» начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Зенит» — «Спартак» пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.25.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния «Зенита» со «Спартаком». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

3 апреля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» красно-белые потерпели поражение от команды Сергея Семака со счетом 1:2.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».