Удаление Карпина с Онопко и напряженная серия пенальти! «Ростов» прошел «Химки» в Кубке

Карпин выставил второй состав, но решил задачу.

Несмотря на итоговый результат, выступление «Химок» в Кубке России достойно оваций — команда Андрея Талалаева выбила финалиста прошлого розыгрыша, «Краснодар», и это стоило Владимиру Ивичу работы. А во вторник была близка к тому, чтобы сломить «Ростов». Но против лучшей команды весны даже их магия оказалась бессильна — представитель РПЛ победил в серии пенальти.

Стартовый состав «Ростова» предполагал, что будет тяжело — несмотря на то что права на ошибку не было (в Пути регионов этапы проходят в один матч), Валерий Карпин дал шанс молодым игрокам и дублерам, которых поддерживали опытные Глебов, Комличенко и Мелехин. Для египтянина Эль-Аскалани это был вообще дебют за «Ростов»!

Андрей Талалаев перед матчем недоумевал из-за календаря и даже угрожал выставить резервистов: «Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодежь из списка Б и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача — в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра? Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Но если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним».

Обошлось — на «Ростов» тренер выпустил практически основу. Но тоже как минимум с одним исключением — вместо вратаря Митрюшкина, который близок к трансферу в «Локомотив», появился Игорь Обухов.

По темпу, качеству игры и количеству опасных моментов встреча с «Ростовом» радикально отличались от недавней битвы «Химок» с «Краснодаром». Красно-черные действовали скромнее — что было ожидаемо на фоне их последних результатов в первой лиге. А вот ростовский дубль удивил — против лучшей команды второго по силе дивизиона молодые ребята выглядели очень убедительно.

Первый тайм прошел с минимумом остроты. Во втором Карпин выпустил все доступное усиление — центральных защитников Осипенко и Сако, а также вингеров Мохеби и Роналдо. Но и это не помогло решить все в основное время — вратарь хозяев Обухов выступил отлично, и игра перешла в серию пенальти.

Правда, спокойно провести 11-метровые не получилось — сразу после свистка Карпин отправился к судьям и что-то агрессивно им высказал (вероятно, был недоволен, что не дали провести финальную атаку «Ростова»), за что получил красную карточку. Следом в подтрибунное помещение отправился и Виктор Онопко, который тоже схлопотал удаление.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако отсутствие сразу двух тренеров на скамейке не смутило игроков. Да, промах главного пенальтиста Максим Осипенко был очень неожиданным, но остальные пробили очень хладнокровно.

«Химкам», несмотря на все старание Обухова, не повезло. Команды нанесли 13 ударов, а решающим стал сейв Медведева, который потащил выстрел Исаенко. «Ростов» прошел в полуфинал Пути регионов, где уже известен один участник — это «Динамо», которое обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1).