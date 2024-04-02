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Кубок России

2 апреля, 19:45

«Динамо» остановило намечавшееся падение. И сохранило лидеров для матча со «Спартаком»

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото ФК «Динамо»
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Бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск» в Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
1:2
Динамо

«Динамо» не проигрывало почти полгода — с сентября 2023 года, стартовало весной с двух побед в РПЛ, плотно сев на пятки «Зениту» и «Краснодару» в РПЛ, так что на бело-голубых обрушился поток елея. Но потом случился вылет из Пути РПЛ FONBET Кубка России от питерцев, после чего звонкая оплеуха от «Ростова» в чемпионате — 1:4. И сразу заговорили о кризисе.

Дело даже не в результатах — спотыкаются сейчас все, а выиграть в минувшем туре не смог никто из топ-6 РПЛ. Речь больше о визуальных впечатлениях — слишком уж безвольно «Динамо» уступило команде Валерия Карпина. Москвичам не хватало эмоций в Питере, а против ростовчан этот минус откровенно бросался в глаза. Так что Марцелу Личке требовалось срочно встряхнуть команду.

И текущая неделя очень для этого подходила: в Кубке игра на вылет — в Пути регионов однораундовые противостояния, а в чемпионате в воскресенье ждет извечный соперник — «Спартак». Если и против красно-белых не будет огня, то дело для «Динамо» плохо.

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Впрочем, сначала хабаровчане. На нейтральном поле в Питере. С одной стороны, не лететь на Дальний Восток, с другой — на допотопном стадионе, окунаясь в атмосферу любительского футбола, при малом количестве зрителей, да еще и на искусственном поле. Которое, по предматчевому признанию главного тренера «СКА-Хабаровска» Романа Шаронова, с кочками.

Личка решил устроить серьезную ротацию, оставив в старте только двух игроков по сравнению с предыдущей встречей, — пару центральных защитников Бальбуэна — Фернандес. По разным причинам не попали даже в заявку Паршивлюк (дисквалификация), Лаксальт, Майсторович, Нгамалё (противопоказания к синтетическому газону), Лещук и Карраскаль. В запасе остались Даса, Чавес, Бителло, Макаров и Тюкавин. Зато получили шанс проявить себя те, кто мечтает чаще выходить в матчах РПЛ — Шунин, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев, Фомин, Грулев и Смолов.

Тем более что соперник на подъеме и обещал дать бой. Последние три матча — три победы. Выбит из Кубка «Сочи», а в ФНЛ на лопатках «Торпедо» и «Сокол». Мораль в коллективе явно на высоте.

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Да и неприятные воспоминания о прошлогоднем кубковом матче в начале апреля с представителем первой лиги еще свежи у динамовских болельщиков в памяти — тогда бело-голубые вылетели от «Акрона».

У москвичей точно не было повода выходить на поле стадиона «Кировец» спустя рукава. Они и не филонили. Большого преимущества не имели, но за счет более высокого мастерства повели в счете уже в начале встречи. Комбинация Кутицкий — Гладышев — Грулев завершилась точным ударом в ближний угол — 1:0 на 12-й минуте.

Хабаровчане, правда, совершенно не боялись соперника, уверенно шли большими силами в атаку. Это помогло москвичам довольно легко открыть счет, зато игра не была унылой, шла на встречных курсах. А в одном эпизоде номинальные хозяева едва не сравняли счет — Скопинцев в суматохе зарядил в штангу своих ворот.

Во втором же тайме едва не стало совсем весело. На 70-й минуте вышедший на замену Андрей Никитин прострелил, а Гонгапшев без помех замкнул в пустые ворота — 1:1. Тень «Акрона» зависла над бело-голубыми? Тогда представитель ФНЛ прошел «Динамо» в серии пенальти. Теперь же москвичи остудили соперника всего через 4 минуты — Бальбуэна после углового вновь вывел «Динамо» вперед — 1:2.

Бело-голубые остановили свое намечающееся падение, в непростой борьбе пройдя в следующую стадию Кубка. И сохранив силы большинства лидеров для воскресного матча со «Спартаком».

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