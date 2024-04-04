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Сегодня, 12:15

Педро — будущая суперзвезда. Концерт со «Спартаком» — только начало

Педро сделал дубль в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»
Гоша Чернов
Корреспондент
Педро сделал дубль в матче «Спартак» — «Зенит» (1:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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18-летний форвард «Зенита» восхитительно сыграл в Кубке.
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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

В январе 2023 года «Зенит» объявил о масштабной сделке с «Коринтианс». Бразильцы хотели любой ценой заполучить нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто, но не имели средств, поэтому пошли на серьезные уступки.

По условиям того договора сине-бело-голубые получили Роберта Ренана и Ду Кейроса, а также право преимущественного выкупа 16-летнего бразильца Педро. Петербургский клуб тогда даже не стал особо отмечать этот факт, а лишь упомянул о нем в длинном сообщении о многоходовой операции.

Педро (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» настрадался от 18-летнего Педро! Как он вообще оказался в «Зените»?

Имя Педро возникло в сделке не просто так. Скауты сине-бело-голубых следили за нападающим с лета 2022 года и настоятельно рекомендовали руководству «Зенита» обратить на него внимание. Весной 2023-го Педро попал в списки «Ньюкасла», ПСВ, «Аякса», «Брайтона» и дортмундской «Боруссии», так что сине-бело-голубые решили: пора действовать. Летом «Коринтианс» получил 9 миллионов евро за 50% экономических прав на юношу. Сам трансфер состоялся лишь зимой, когда Педро исполнилось 18.

Уже на сборах юноша выглядел восхитительно, но блистать в товарищеских матчах — совсем не то же самое, что делать результат в официальных. К тому же на сборах нет лимита, а в РПЛ и Кубке он есть, поэтому бразилец дебютировал в стартовом составе «Зенита» только вчера, когда Семак выпустил на поле ближайший резерв. Посыл был ясен: «Выходите, доказывайте».

Большинство этому наставлению не последовало, о чем говорят и замены. Но Педро очаровал. Если бразилец станет суперзвездой и о нем снимут такой же крутой документальный сериал, как о Бэкхеме, то матч со «Спартаком» займет в нем особое место. Потому что в этой игре Педро не только впервые в карьере оформил дубль, но и впервые громко заявил о своем таланте в Европе.

«Зенит» в первом тайме играл паршиво. Единственный проблеск был ближе к перерыву, когда юный бразилец изящно обмотал трех соперников и выстрелил в штангу. Только этот момент давал надежду болельщикам гостей на позитив, потому что все остальное было мраком: слабая игра других футболистов, неверная тактика тренерского штаба и безыдейность — все это затмевало собой действия Педро.

Педро оформил дубль в&nbsp;матче полуфинала Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»

Однако во втором тайме настало время 18-летнего парня развеять эту тьму и смастерить два прекрасных гола, благодаря которым «Зенит» перевернул сложнейшую игру с принципиальным соперником в гостях. Моментально Педро вошел в историю «Зенита» — настолько юные легионеры за сине-бело-голубых еще не забивали.

Но дубль — это ерунда. Каждый может забить пару мячей в отдельном матче, если сойдется ряд факторов. Педро поражает другими вещами: альтруизмом, спокойствием, зрелостью. Он не просто бездумно бежит по прямой или лупит при каждой удобной возможности, как делают многие его одаренные ровесники. В действиях юноши четко прослеживается мысль, которая и позволяет мне выбирать столь кричащий заголовок для данного текста. Это не измеришь никакими цифрами.

Педро. «Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес

После матча Сергей Семак намекнул, что теперь для Педро необходимо искать место на поле. Лимит сковывает сине-бело-голубых, но преступно держать на скамейке такой драгоценный камень. Возможно, придется посадить на лавку Артура или Эраковича, но Педро точно должен играть. Причина проста: в отличие от многих легионеров, он определенно мотивирован и готов выкладываться на максимум. Вполне вероятно, что перевод Педро в основу станет ключевым фактором чемпионской гонки.

И это я говорю только о ближайшем будущем. Еще интереснее, что будет в далеком.

Футбол
Кубок России
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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