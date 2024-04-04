Обозреватель «СЭ» — о победе «Зенита» в Москве в первом полуфинальном матче Пути РПЛ.

Век живи — век учись. Спасибо Сергею Семаку за урок, который он преподал мне по ходу этого матча — уже третьего между его «Зенитом» и «Спартаком» в этом сезоне.

После первого тайма я в своем Telegram -канале, как и многие мои коллеги, главного тренера сине-бело-голубых критиковал. И не только потому, что около получаса красно-белые его команду вчистую переигрывали и запрессинговали до полусмерти. Признаюсь, мне не понравилось, что всех лидеров Семак оставил на скамейке, сделав, казалось, «Спартаку» царский подарок. Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Матео Кассьерра — из ключевых фигур не было никого, кроме Вильмара Барриоса.

Был еще и эксперимент с гибридной схемой, когда при обороне «Зенит» действовал с тремя центральными защитниками, а при атаке — с двумя. Но это уж точно не то, за что в первой игре двухматчевого кубкового противостояния тренер заслуживает критики. Может же он когда-то позволить себе эксперименты в игровых условиях? Хотя сложилось впечатление, что игроки от всего этого запутались и не понимали, что им делать на поле.

Однако отсутствие всех звезд не понравилось гораздо больше — каким-то элементом неуважения к сопернику и к турниру. Мне это было не совсем понятно. Все-таки речь не о матче в группе, а о полуфинале Пути РПЛ и встрече непримиримых соперников, у которых и до драк часто дело доходит — помните позднюю осень 2022-го, тоже Кубок, когда от кадров с коллективным мордобоем игроков «Зенита» и «Спартака» на моих глазах ошалевал даже экс-капитан «Зенита», защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Может, кстати, как раз из-за этого Семак всех своих прим и придержал?..

Манфред Угальде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У «Спартака» жалко только Угальде

Либо он был настолько уверен, что выпустит лидеров во втором тайме — и все станет нормально? Ведь даже без них «Зенит» к концу тайма опомнился, и 18-летний Педро едва не забил шедевр, обыграв троих спартаковцев и пробив прилично из-за штрафной в штангу. До того еще был эпизод, когда Александр Коваленко после паса Барриоса в очевидной ситуации не катнул мяч Ивану Сергееву на ближний угол вратарской, а пробил с острого угла непонятно куда. То есть сравнять «Зенит» дважды мог и при плохой игре.

В целом до перерыва «Спартак» смотрелся гораздо интереснее, и дебютный гол Манфреда Угальде за красно-белых в официальных матчах вытекал из логики этого футбола (по руке у Александра Соболева при скидке в голевом эпизоде все очевидно — ВАР не стал отменять мяч из-за того, что Родригао положил руку на плечо и подтолкнул спартаковского форварда, ввиду чего мяч и коснулся его руки). Этот шустрый и трудолюбивый костариканец по мелочам не разменивается — если за сборную, то забивает Аргентине, если за «Спартак» — «Зениту». И во втором тайме его единственного у красно-белых будет жалко — потому что он-то сражался как и до перерыва, но один в поле не воин...

Плохие последние 15 минут первого тайма заставили меня резко снизить градус восхищения игрой «Спартака» в первые полчаса и уклониться от оптимистичных для хозяев прогнозов — динамика ситуации наводила на тревожные для него мысли. Тем более глядя на скамейку «Зенита».

Россияне «Зенита» показали свой уровень

Исход матча, впрочем, решил не кто-то из традиционных лидеров клуба из Санкт-Петербурга, а юный Педро. Шедевр, с которым чуть-чуть не срослось в первом тайме, случился во втором — уже после того, как он сравнял счет. Как виртуозно он закрутил мяч с правой в самую «паутину» — любо-дорого! Впервые Семак поставил пацана в основу, хотя талант был виден сразу — и сразу результат. Да еще и Иван Сергеев не без помощи Педро мог «закончить вообще все», но попал в штангу.

Приобретением 18-летнего вундеркинда «Зенит» показал, что его скауты, специализирующиеся по Бразилии, не лаптем щи хлебают. Не думаю, что на такого парня не было других претендентов из Европы с кошельком. Другое дело, что у клуба из Питера там уже так отлажены связи, что на них можно узнавать о таких вот Педрах быстрее конкурентов. В любом случае, как ни относись к бразильскому вектору «Зенита» — во-первых, его россияне, которых в стартовом составе (редчайший случай) на сей раз было аж пятеро, показали свой уровень, а во-вторых, приобретение Педро в любом случае заслуживает уважения. Любопытно, насколько этот бриллиант в «Зените» и вообще в России задержится. В его интересах хотелось бы, чтобы ненадолго. Слишком много ему дано.

В Педро заключалась небанальность тушинского сюжета. Банальность же в том, что выход на замену с начала второго тайма из отдыхавших звезд одного Вендела сразу все перевернул. «Спартак» пропал, «Зенит» — в первую очередь со своей полузащитой — вернулся. Как же вся эта картинка первого получаса, оказывается, была эфемерна и объяснялась только составом «Зенита» — с Коваленко, Ильзатом Ахметовым и т.д. Едва появились взрослые дяди, которые после матча тех же соперников в чемпионате перестали быть «академиками с тросточками» — все сразу встало на свои места.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семак оказался прав

А урок Семака, который я получил, заключается в том, что он, после первого тайма всеми (в том числе и мной) критикуемый, оказался прав. Он поступил стратегически, и лидерам дав отдохнуть — Дуглас Сантос с Кассьеррой на поле и вовсе не появились, — и выиграл на выезде. То есть убил двух зайцев.

Никогда нельзя делать выводы о матче, отталкиваясь только от 45 минут. Стратегия игры часто распределяется на все 90, и впечатление от половины может оказаться обманчивым. В данном случае так и получилось.

«Зениту», как выяснилось, важно было не проигрывать к перерыву больше, чем в один мяч, то есть не потерять контроль над ситуацией в целом. Это был гандикап, который дал Семак своим стартовым составом сопернику — но потом быстро его ликвидировал и перекрыл. А «Спартак» надорвался своим прессингом за первые полчаса, когда, по Высоцкому, «рванул на десять тыщ как на пятьсот».

Как говорил Остап Бендер: «Скучно, девушки!» Ничего нового. Хорошо еще для «Спартака», что он не пропустил третий и на ответную встречу в Питере осталось хоть подобие интриги. Один Педро всю эту достаточно обычную историю и раскрасил. Ну и Угальде тоже. Сколько пройдет времени, пока станет скучно и ему?..