Абаскаль против «Зенита» и испытание для Карпина. Чего ждем от Кубка России?

Начинается полуфинал П ути РПЛ.

Розыгрыш FONBET Кубка России сезона-2023/24 в самом разгаре. Путь РПЛ уже на этапе полуфиналов (они по регламенту состоят из двух матчей), в Пути регионов продолжаются одноматчевые четвертьфиналы. Чего ждать в этих шести играх?

Абаскаль против «Зенита» — матч без интриги?

«Спартак» — «Зенит» в полуфинале Пути РПЛ — точно главная афиша если не всего розыгрыша, то этого этапа точно. Матчи красно-белых и питерцев всегда получаются горячими и обсуждаемыми. Сейчас остроты добавляет еще и тот факт, что не так давно команды Абаскаля и Семака сыграли в нулевую ничью в Санкт-Петербурге. Тогда «Спартак» прервал сразу две рекордные серии «Зенита» — сине-бело-голубые забивали в 25 матчах РПЛ и в 58 домашних матчах подряд.

И хотя поначалу питерские нули воспринимались как успех «Спартака» (без Абаскаля на скамейке и Промеса красно-белым прочили разгром), следующий месяц показал — радоваться рано. Красно-белые за три тура не забили ни одного гола в чемпионате в 2024 году, что стало повторением антирекорда «Спартака». Побед, разумеется, тоже не было — две ничьи (с «Зенитом» и «Уралом») и поражение от «Факела».

Форму питерцев тоже не назовешь идеальной — в новом году в РПЛ они дважды теряли очки. Но они, во-первых, забивали, и забивали прилично (только в чемпионате на счету «Зенита» 5 голов), о чем «Спартак» пока только мечтает. Во-вторых, побеждали и даже вернулись на первое место в РПЛ. Так что в одном из главных матчей Кубка России пока, к сожалению, интрига не прослеживается.

Владимир Федотов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федотов справится с ожившей «Балтикой»?

После жеребьевки в ЦСКА наверняка были более-менее спокойны — достался лучший из возможных соперников — «Балтика». Учитывая, что в списке были еще «Зенит» и «Спартак», команда из подвала РПЛ вызывала оптимизм, пусть и прошла в Кубке «Локомотив». Но накануне встречи условия изменились.

В 22-м туре «Балтика» внезапно обыграла «Пари НН». Это действительно стало событием, ведь «Балтика» не знала успеха... девять матчей РПЛ подряд! В восьми из них она не забивала. Кошмарные результаты закономерно подвели команду Игнашевича к краю пропасти, но балтийцы взяли и внезапно ожили. Дважды забили Нижнему и не пропустили. Чего от них теперь ожидать?

А Владимир Федотов вместе с ЦСКА сейчас не в том положении, чтобы обыгрывать аутсайдеров с закрытыми глазами. В 22-м туре армейцы упустили победу в матче с последней командой РПЛ — «Сочи», причем по ходу встречи москвичи вели со счетом 2:0. Для команды, круче всех упускающей победы (красно-синие потеряли 18 очков в этом сезоне РПЛ, ведя в счете), воскресшая «Балтика» является угрозой. Справится ли с ней Федотов?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» извинится перед болельщиками?

Что-то не то происходит с симпатичным «Динамо» Марцела Лички — бело-голубые проиграли уже два матча подряд. Сначала в Кубке достаточно безвольно уступили «Зениту» (и это при том, что динамовцы чуть ли не лучше всех разбирались с питерцами в последние годы) и вылетели в Путь регионов. Потом и вовсе дома поймали разгром от «Ростова» — 1:4.

Теперь главный вопрос — готовят ли футболисты Лички извинения для болельщиков в виде победы над «СКА-Хабаровском» или череда провалов продолжится? Повезло еще, что не пришлось лететь в Хабаровск — соперник москвичей временно выступает в Санкт-Петербурге.

Лучшая команда весны против лучшей команды первой лиги

У «Ростова» после зимней паузы просчет один, но почти фатальный — вылет от ЦСКА из Пути РПЛ Кубка России. Зато в чемпионате желто-синие идут без сбоев — в трех турах у них три победы. Пали «Крылья Советов», «Краснодар» и «Динамо» — успешнее этой весной не выступал никто.

Но теперь в Кубке ждет стилистически неудобный лидер первой лиги — «Химки». Пусть команда Андрея Талалаева и проиграла две последние встречи с приличным счетом (1:3 «Нефтехимику» и 1:4 «Енисею»), на прошлом этапе Кубка она выбила «Краснодар». Так что испытание для «Ростова» получится солидное.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наконец-то позитив

Тот факт, что в Пути регионов противостояния одноматчевые и все решается быстро, порадует как минимум одну команду. Какую? Победителя пары «Урал» — «Локомотив», потому что в последнее время у этих ребят беспросветный мрак. Железнодорожники еще не побеждали в РПЛ в 2024 году и вылетели из верхней сетки Кубка от «Балтики»; у «Урала» вообще с 22 октября только две победы во всех турнирах.

Так что кто-то 3 апреля уедет домой в очень приподнятном настроении. Проблема в том, что у проигравшего дела станут еще хуже, чем были. Может, даже и отставка где-то случится — кто знает...

Тишина и покой

Самая равная и спокойная пара Пути регионов — «Ахмат» против «Оренбурга». Плохие периоды у команд позади, в чемпионате они идут более-менее ровно. Проход дальше в Кубке России ни для грозненцев, ни для оренбуржцев не станет откровением; а вылет не станет катастрофой. Умиротворяющий дуэт.