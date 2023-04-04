5 причин, почему «Спартак» угодил в кризис. Судейство, молодость, форма лидеров и другие проблемы

Нужно реабилитироваться в кубковом матче с «Уралом».

Глупо отказывать болельщикам в мыслях о том, что «Спартак» сейчас — в весеннем кризисе. И не столько в игровом, сколько в результативном. Одна победа в четырех матчах чемпионата — результат слабый. Можно выделить несколько причин, почему так происходит.

Во-первых, «Спартак» предпринял попытку увеличить процент владения мячом, чтобы усилить контроль над игрой. Логика простая: пока мяч у нас, нам не забьют. Но такая тактика сильно усложнила игру. Да, контроль мяча увеличился: весной «Спартак» превзошел каждого соперника по владению не меньше чем на 20% (60 на 40 — в проигранном матче с «Оренбургом»), а в московском матче против «Факела» парни Абаскаля вообще почти не отдавали мяч (74 на 26). Но все это разбивается о реальность, которая порождает обрезы вроде того, что совершил Антон Зиньковский в матче с «Оренбургом». Очевидно, «Спартак» уязвим в таких ядерных контратаках. И это, конечно, тактический недостаток. Переход из атаки в оборону — слабое место «Спартака». И оно особенно прослеживается из-за высоких позиций, которые занимает команда при владении.

Фото Global Look Press

Во-вторых, отношение соперников к «Спартаку» сильно изменилось после первой части сезона РПЛ, когда спартаковцы удивили комбинационной игрой примерно всех. В первой половине многие еще не понимали, как играть против ромба в центре, поэтому часто легкомысленно пытались противостоять команде Абаскаля активно, за что «Спартак» наказывал сверхзвуковыми контратаками.

Теперь все иначе. Нынешняя доминация красно-белых во владении — вдобавок следствие осознанного выбора соперников, каждый из которых понимает: главное — не дать «Спартаку» пространства в атаке. С этим, кстати, в последнем матче отлично справился «Ахмат». Сергей Ташуев заставил «Спартак» толкаться, пинаться внутри штрафной и пытаться проткнуть мяч в ворота сквозь груды тел. А «Спартак» в таких условиях не забил ничего. Но не только из-за «Ахмата». Об этом — уже в следующем пункте.

В-третьих, с точки зрения результативности «Спартак» сильно зависим от двух человек — Квинси Промеса и Александра Соболева. Из 61 гола «Спартака» во всех турнирах эта пара упаковала 30 и еще 17 раз ассистировала партнерам. Этой весной Квинси Промес в чемпионате забил только дважды, и оба раза — «Факелу». Именно с его голами «Спартаку» единственный раз удалось выиграть. В остальных матчах РПЛ Квинси не отдавал и не забивал. У Соболева за этот же отрезок всего одно результативное действие в РПЛ — голевой пас на Мартинса в матче с тем же «Факелом». Собственно, нечего удивляться, что «Спартак» побеждает в матчах, где разницу делают те, кто ее делать должен. В остальных случаях за «Спартак» просто некому стабильно забивать. И в этом смысле особенно тревожит ужасная форма Шамара Николсона, который в теории должен исполнять джокера, но на практике выдает нечто очень грустное, как грандиозный припев группы «Чайф»: «Какая боль!»

Георгий Джикия. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В-четвертых, судейство. Все помнят тот гол Соболева в ворота «Урала», который преждевременным свистком отменил арбитр Виталий Мешков, а это ведь плюс два очка и совершенно другие эмоции от рестарта турнира, и даже минимальные шансы на чемпионскую гонку. В матче с «Ахматом», кстати, странные решения Алексея Сухого лишили «Спартак» как минимум одного пенальти. И вот представьте альтернативную реальность: «Спартак» вместо пяти весенних очков зарабатывает девять. Это шесть баллов от «Зенита» и уже вполне осязаемое первое место при некоторых обстоятельствах. Это, конечно, фантазии, о них всерьез нельзя, но все-таки.

В-пятых, «Спартак» — все еще команда с очень молодой основой. Нет вообще ничего удивительного, что они где-то ошибаются или играют не хладнокровно. Или совершают детские потери. Опыт, как и зависание операционной системы смартфона, появляется со временем, которого у многих спартаковцев на высшем уровне почти не было. Поэтому, разумеется, на такую команду легко влияет какой-то нелепый случай. Ну или простое невезение. Никто же не будет спорить, что «Спартаку» после рестарта еще и прилично не везет?

Впрочем, в нынешней парадигме результатов для красно-белых особенно важным снова кажется Кубок России. Ну а как еще? В турнире больше нет «Зенита», а это значит, что «Спартак» становится в нем если не главным фаворитом, то одним из главных.

Поэтому сегодняшняя игра в Екатеринбурге хоть и не ставит вопрос окончательного вылета кого-то из соперников (помним про необычную систему турнира), но все равно выглядит максимально важной в контексте шансов «Спартака» на трофей.

И мой прогноз: «Спартак» пройдет «Урал», поскольку команда Гончаренко играет дома и в привычном гостевом стиле сделать ставку исключительно на контратаки не сможет. «Спартак» же получит нужное ему пространство и больше шансов на итоговый успех. Тем более что Мозес наконец-то доступен для игры в футбол, а Кейта Бальде потихоньку налаживает потерянный контакт с Абаскалем.