Перевод Аршавина и Денисова в дубль, заявление Федуна о «дутом чемпионе», феерия Соболева. Как «Спартак» бился с «Зенитом» в Кубке

«Спартак» с «Зенитом» провели между собой шесть матчей в Кубке России.

Романцев: «Спартак» не умеет терпеть »

Противостояние клубов в Кубке началось 17 лет назад. В конце апреля — начале мая 1997 года флагман нашего футбола — «Спартак» — угодил в «яму». Команда Олега Романцева сенсационно уступила в Челнах «КАМАЗу», затем не смогла переиграть весьма скромный на тот момент ЦСКА и не забила в Питере не хватающему звезд с неба «Зениту». В то время ничьи в национальном первенстве были для красно-белых сродни поражениям.

Москвичи получили шанс поквитаться с питерцами в четвертьфинале Кубка России 7 мая 1997 года. Несмотря на отсутствие травмированных Тихонова и Цымбаларя, «Спартак» играл с преимуществом, явно превосходил гостей по количеству опасных моментов. Однажды мяч после выстрела Ширко метров с 15 угодил в перекладину. Подопечные Анатолия Бышовца огрызнулись на 79-й минуте, забив единственный мяч во встрече.

Егунов, появившийся на поле во втором тайме, долго не расставался с мячом на левом фланге, пока наконец Лепехин не заставил его сделать поперечный пас к линии штрафной. Последовал удар впритирку со штангой, и безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате и Кубке достигла четырех матчей.

— Мы с вами держим синицу в руке и думаем о журавле, — обратился Бышовец в победной раздевалке к команде. — Но синицу, ребята, выпускать нельзя.

В полуфинале «Зенит» проиграет «Динамо», пропустив от Ковтуна (0:1).

Романцев же в те дни заговорил о причинах неудач красно-белых, связав их прежде всего с менталитетом своих игроков:

— «Спартак» попал в довольно сложный период: отлучки игроков в сборную привели к тому, что одни футболисты проводили матчи очень часто, другие, наоборот, не получали должной игровой практики. На мой взгляд, в последних встречах только Ананко и Горлукович показывали игру своего уровня. Все это, включая отсутствие травмированных Тихонова, Цымбаларя, Мамедова, Кулькова, нарушило стройность игры «Спартака». Поэтому мы и моментов создаем не так много, и забиваем нечасто. Неожиданно оказалось, что команда не умеет терпеть. Это проявилось в матче с ЦСКА и дважды — с «Зенитом». Как только становится тяжело, большинство футболистов не в состоянии сыграть через не могу. В чем причина? Не могу пока ответить.

«Аршавин, Денисов и Анюков отстранены от тренировок с основой»

Спустя 10 лет «Спартак» и «Зенит» вновь поборолись за выход в полуфинал Кубка России. Формат турнира предполагал уже две встречи в рамках противостояния.

4 апреля в Питере команда Дика Адвоката не смогла взять реванш за поражение в чемпионате. Непосредственно перед перерывом Моцарт реализовал пенальти, заработанный очень активным Быстровым, а на 70-й минуте Дзюба, получив пас в штрафной от Квинси Овусу-Абейе, хладнокровно реализовал свой момент. Сине-бело-голубые сподобились лишь на мощный удар Погребняка под перекладину. 1:2.

Впрочем, футбольная общественность обсуждала не столько победу команды Владимира Федотова, сколько отсутствие в составе хозяев трех ключевых футболистов — Аршавина, Денисова и Анюкова.

В день кубковой игры на официальном сайте «Зенита» появилось сенсационное сообщение: Андрей Аршавин, Александр Анюков и Игорь Денисов решением тренерского штаба клуба отстранены от занятий с основным составом до 9 апреля.

В качестве пояснения была приведена одна фраза: такая мера принята в качестве дисциплинарной санкции.

Выяснилось: в ночь с 30 на 31 марта, то есть непосредственно перед предыдущей игрой со «Спартаком» в чемпионате России, Аршавин, Денисов и Анюков покинули расположение гостиницы «Кемпински», где «Зенит» проводил предматчевый карантин, и вернулись в отель только рано утром.

Тем не менее Адвокат выпустил всех троих на поле. Но после поражения от «Спартака» пообещал детально разобраться в причинах слабой игры своей команды — и слово сдержал. Подключив все клубные ресурсы, голландский специалист узнал о нарушении режима тремя футболистами благодаря камерам слежения, установленным в «Кемпински».

— Я профессионал и ожидаю от своих футболистов того же. Именно поэтому решил, что эти игроки до понедельника будут тренироваться с дублем. Но это не имеет никакой связи с нашим поражением от «Спартака» в минувшую субботу. Клуб пытается сделать все для своих игроков — и в плане финансов, и в плане организации. Поэтому «на выходе» я требую от них профессионализма. А что именно произошло — пусть останется между мной и этими футболистами. Штраф был бы самым простым путем, но они не очень беспокоятся о деньгах. И лучше что-то предпринимать в начале сезона, чем в его конце. Могу лишь пообещать, что мы до конца первенства будем участвовать в чемпионской гонке.

За два дня до матча 5-го тура РПЛ с «Амкаром» у Адвоката состоялся обстоятельный разговор с провинившимся трио. Футболисты принесли свои извинения тренеру, и было принято решение об их возвращении в основной состав.

Андрей Аршавин и Игорь Денисов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Кстати, первоначально речь шла о карательных мерах в отношении только одного нарушителя режима — Александра Анюкова, — утверждал корреспондент «СЭ». — Ибо именно он, выражаясь языком правоохранительных органов (раз уж речь идет об анализе данных камер наружного наблюдения, то почему нет?), и попался с поличным. Но Аршавин с Денисовым решили не бросать товарища в беде и сами признались главному тренеру, что были вместе с ним. Ситуация в момент стала для Адвоката почти тупиковой — чересчур жесткое наказание сразу трех игроков основного состава явно вышло бы за рамки допустимого в нынешней ситуации. В итоге дело и ограничилось столь странной полумерой, как пятидневная ссылка в дубль, поставившая «Зенит» в положение унтер-офицерской вдовы: наказание символическое, а конфликт шумный».

В матче с «Амкаром» (1:1) Аршавин сыграл на среднем для себя уровне.

— Почему вы не комментировали свое отлучение от основного состава в прессе? — спросили Андрея после финального свистка.

— По этому поводу и так столько написано нашими «великими знатоками». Там был явный перебор, что меня немного удивило. Я же не вижу смысла перед кем-либо оправдываться, чтобы не опускаться до уровня распространителей подобной «информации». Я знаю, за что мы (еще Александр Анюков и Игорь Денисов) были наказаны, тренеру об этом известно тоже. Поэтому мы и решили оставить истинную информацию между нами.

— Как восприняли факт лишения капитанской повязки?

— Сказать, что расстроен, не могу. Скорее всего, отношусь к этому спокойно.

— Это временная дисциплинарная мера или постоянная?

— Сейчас у нас новый капитан — Эрик Хаген.

Аршавин и Анюков приняли участие в ответной кубковой игре со «Спартаком». Не помогло — 1:1 (отличились Прудников и Погребняк).

— Я бы не хотел давать волю эмоциям, чтобы не оказаться недостаточно объективным, — заметил на пресс-конференции Адвокат. — Единственное, что скажу: в первом тайме мы выглядели не очень хорошо, но во втором играли заметно лучше и заслужили немного большего, чем 1:1. Но по итогам двух игр вперед совершенно заслуженно идет «Спартак».

— Как оцените сегодняшнюю игру Аршавина?

— Я не оцениваю отдельных игроков — у нас побеждает или проигрывает вся команда. Вы можете написать о нем все, что думаете. Я же все скажу ему персонально.

Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Федун: «Зенит» огребет в Лиге чемпионов без домашнего судейства »

Матч полуфинала Кубка России 19 июля 2020 года получился скандальным. Питерцы взяли верх благодаря голам Дзюбы (с пенальти) и Кузяева — 2:1. У красно-белых забил Соболев.

Большие вопросы у москвичей вызвала работа рефери Сергея Иванова, который не поставил два пенальти в ворота хозяев после падений в штрафной Айртона и Соболева. Кроме того, судья не засчитал гол Жиго.

Через полчаса после финального свистка владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на телефонный звонок корреспондента «СЭ» и не стал подбирать слова.

— Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может... Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

— Как оцените этот сезон?

— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдаем, это хорошо.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи в свою очередь поддержал решения Иванова:

— Первый эпизод в полуфинале Кубка — борьба между Соболевым и Жирковым. Я сегодня увидел фотографию в «Спорт-Экспрессе», на которой можно заметить, что произошло. Мы должны обратиться к протоколу ВАР. На этой фотографии можно увидеть, что Соболев тянул и толкал Жиркова, а уже потом последовала реакция самого Юрия. Смотреть нужно с разных ракурсов. Мы должны понимать, когда ВАР должен вмешиваться.

Второй эпизод — Айртон. Если вы проанализируете ситуацию, то поймете, что ничего не было. Это нормальная борьба в штрафной — без нарушения правил.

Третий эпизод — контакт между игроками: Айртоном и Оздоевым. Борьба была в ногу, и, согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра. Правильное решение арбитра — не показывать красную карточку.

И еще один эпизод — с Соболевым и Барриосом. Мы проанализировали его. Почему Соболев упал? Видно, что он поскользнулся. Это было естественное падение. У него был небольшой контакт с рукой другого игрока, но он упал из-за того, что поскользнулся. С лицом у него проблем не было. По его реакции видно, что он просто упал. Это часть футбола, такое случается.

Квинси Промес в матче против «Зенита». Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Пусть Джикия лучше обороняется». Феерия Промеса

Одну из самых ярких побед за последние годы «Спартак» одержал 29 сентября 2022 года на групповом этапе Кубка России. Причем все решилось в последние 11 минут встречи. Дубль Промеса, который, похоже, больше никогда не сыграет за красно-белых, и очень красивый гол Соболева — 3:0!

— Порой у «Зенита» возникают проблемы при высоком прессинге соперника. Сегодня питерцы просто выбивали мяч. Вы все сами видели, чем это закончилось. Тремя нашими великолепными голами. Это наша тактическая победа. Сегодня мы показали, что тоже можем быть опасными, — подчеркнул Промес.

— Это был слабейший «Зенит», с которым вы играли?

— Нет, мы должны уважать питерцев. Они первые в лиге. У них сильная команда. Это действующий чемпион. Но сегодня мы были лучше.

— Иногда вам достается за то, что вы король второсортных матчей, но сегодня сыграли великолепно.

— Без комментариев.

Тот сентябрь выдался для Соболева поистине ударным. Он забил в шести матчах кряду (два гола — с передач Георгия Джикии. — Прим. «СЭ») и был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

— Вы продолжаете забивать даже без голевых передач от Джикии, — заметил корреспондент в разговоре с Соболевым после яркой победы над «Зенитом».

— Ха! Это, кстати, хорошо. Не придется слушать его каждый день... Пусть лучше обороняется.

— Вас признали лучшим игроком месяца. Сколько голосов за вас отдал Джикия?

— Ноль. Он не любитель хвалить меня.

Матч второго круга завершился вничью, но в серии пенальти питерцы оказались точнее.