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Сегодня, 16:28

Аджоев — о своем будущем в «Арсенале»: «Ничего не могу сказать, звоните через три дня»

Алина Савинова
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев затруднился ответить на вопросы о своем будущем и будущем главного тренера команды Александра Сторожука.

— Сторожук остается в клубе или уходит?

— Я еще ничего не могу сказать.

— А вы остаетесь?

— Я еще ничего не могу сказать.

— А когда сможете?

— Через 3-4 дня.

— Вы настроены оставаться в клубе?

— Что я говорю? Через три дня позвоните.

В этом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/guram-adzhoev-ostayus-li-ya-v-klube-nichego-ne-mogu-skazat-zvonite-cherez-tri-dnya/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
Гурам Аджоев
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