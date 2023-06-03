Аджоев — о своем будущем в «Арсенале»: «Ничего не могу сказать, звоните через три дня»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев затруднился ответить на вопросы о своем будущем и будущем главного тренера команды Александра Сторожука.

— Сторожук остается в клубе или уходит?

— Я еще ничего не могу сказать.

— А вы остаетесь?

— Я еще ничего не могу сказать.

— А когда сможете?

— Через 3-4 дня.

— Вы настроены оставаться в клубе?

— Что я говорю? Через три дня позвоните.

В этом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.