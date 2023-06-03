Сегодня, 16:28
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев затруднился ответить на вопросы о своем будущем и будущем главного тренера команды Александра Сторожука.
— Сторожук остается в клубе или уходит?
— Я еще ничего не могу сказать.
— А вы остаетесь?
— Я еще ничего не могу сказать.
— А когда сможете?
— Через 3-4 дня.
— Вы настроены оставаться в клубе?
— Что я говорю? Через три дня позвоните.
В этом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.