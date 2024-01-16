Афанасьев заявил, что для него было бы честью поработать в «Торпедо»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев порассуждал о результатах команды в текущем сезоне.

«Слежу ли за матчами «Торпедо»? Да, стараюсь смотреть матчи, когда есть свободное время и всей душой переживаю за команду. Надеюсь, что скоро «Торпедо» вернется в РПЛ и снова будет радовать болельщиков. Чего не хватает «Торпедо»? Сложно сказать, ведь для ответа на этот вопрос нужно находиться внутри клуба. Только изнутри можно понять, что именно происходит в коллективе. Но, конечно, стоит отметить, что в каждом большом клубе существует практика передачи опыта и традиции от ветеранов к молодежи. Если станут привлекать торпедовцев, которые поспособствуют развитию молодых ребят, то это будет замечательно. «Торпедо» навсегда останется в моем сердце, я люблю этот клуб и с радостью бы вернулся туда. Для меня было бы честью там поработать, всегда готов обсудить такую возможность. Для меня самое главное приносить пользу нашему прославленному клубу. Было бы здорово вернуться в «Торпедо» и передать свой опыт молодым футболистам. На какой должности? Сейчас самое главное помочь «Торпедо» возродиться. Этого хотят все болельщики, поэтому я готов обсудить различные варианты сотрудничества с любимым клубом», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Афанасьев выступал за «Торпедо» с 1989 по 1995 год. Всего за московский клуб он провел 166 матч, забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.