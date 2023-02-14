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14 февраля, 23:56

Агент игрока «Шинника» Емельянова: «Роман в драке с «Минаем» не участвовал, у него все хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Шинника» Романа Емельянова, прокомментировал информацию о драке игроков клуба с футболистами украинского «Миная».

«Роман в драке не участвовал, у него все хорошо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

Источник: РБ Спорт
ФК Шинник
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