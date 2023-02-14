Агент игрока «Шинника» Емельянова: «Роман в драке с «Минаем» не участвовал, у него все хорошо»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Шинника» Романа Емельянова, прокомментировал информацию о драке игроков клуба с футболистами украинского «Миная».

«Роман в драке не участвовал, у него все хорошо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.