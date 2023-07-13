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Сегодня, 13:06

Агент Мирзова сообщил о наличии предложений по игроку из-за границы: «Ведем диалог»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Агент полузащитника Резиуана Мирзова, Александр Клюев, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем игрока.

— Когда все-таки наступит ясность по Мирзову?

— Конкретика будет. Как только будет ясность — вы сразу узнаете.

— Есть ли предложения?

— Есть несколько предложений. Ведем диалог. Из-за границы тоже есть предложения. Как только будет конкретика, сообщим.

В сезоне-2022/23 Мирзов провел за «Химки» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В июне этого года полузащитник покинул клуб.

Резиуан Мирзов
Футбол
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