Агент Мирзова сообщил о наличии предложений по игроку из-за границы: «Ведем диалог»

Сегодня, 13:06
Агент полузащитника Резиуана Мирзова, Александр Клюев, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем игрока.
— Когда все-таки наступит ясность по Мирзову?
— Конкретика будет. Как только будет ясность — вы сразу узнаете.
— Есть ли предложения?
— Есть несколько предложений. Ведем диалог. Из-за границы тоже есть предложения. Как только будет конкретика, сообщим.
В сезоне-2022/23 Мирзов провел за «Химки» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В июне этого года полузащитник покинул клуб.