Агент Волкова рассказал об интересе к защитнику «Химок»

Агент Виталий Леденев, представляющий интересы защитника «Химок» Захара Волкова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Любой футболист хочет большего. К Захару всегда есть внимание. Был диалог с двумя спортивными директорами, один из них представлял зарубежный клуб. РПЛ? Там несложно получить информацию. Если появится интерес и все стороны будут довольны вариантом, мы всегда готовы к диалогу», — цитирует Леденева «РБ Спорт».

26-летний белорус выступает за подмосковный клуб с 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей, отличившись одним голом.