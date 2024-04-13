Президент махачкалинского «Динамо» о назначении Бердыева советником: «Нужно было формализировать отношения»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост советника.

«Курбан Бердыев посещал города, где встречался с тренерами, проводил семинары. Он участвовал в составлении программы для детско-юношеских команд. Нужно было формализировать наши отношения. Необычные поступки характерны для Бердыева и целого ряда главных тренеров. Еще в 2009 году я был в «Рубине», видел, сколько времени Бердыев уделяет академии. Я хорошо знаю его отношение к воспитанию резерва», — сказал Гаджиев «СЭ».

В субботу, 13 апреля, махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева на пост советника президента. 71-летний специалист возглавлял дагестанский клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.