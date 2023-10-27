«Алания» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Алания» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры ФНЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. За встречей можно следить в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 15 туров «Алания» набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Тульская команда с 22 баллами располагается на шестой строчке.

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000