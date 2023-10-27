27 октября, 15:00
«Алания» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Алания» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры ФНЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. За встречей можно следить в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
По итогам 15 туров «Алания» набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Тульская команда с 22 баллами располагается на шестой строчке.
Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.
Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
Erid: LdtCKhdPN