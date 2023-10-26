РФС оставил в силе дисквалификацию вратаря «Енисея» за нападение на бол-боя

26 октября, 20:48
По итогам заседания апелляционного комитета РФС оставил в силе дисквалификацию вратаря «Енисея» Евгения Ставера.
Ранее КДК РФС отстранил игрока на 3 матча за нападение на бол-боя в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги с «Химками» (0:1).
После финального свистка вратарь побежал за бол-боем, который долго не возвращал мяч в игру. Конфликт пришлось разнимать стюардам, представителям команды и судьям. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.
Позже «Енисей» показал видео с провокациями бол-боя, на которого игроки набросились после матча с «Химками».
После игры 25-летний Ставер извинился за свое поведение перед командой и болельщиками.
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