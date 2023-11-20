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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:30

«Алания» — «Химки»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

Видеотрансляция матча «Алания» — «Химки» на канале «Матч Премьер» начнется в 16.55 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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20 ноября «Алания» на своем поле в Грозном сыграет против «Химок» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Алания» — «Химки» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 16.55 мск.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Алания» — «Химки.

«Алания» с 31 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги. Подмосковная команда тренера Андрея Талалаева располагается на 4-й строчке с 32 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
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