Сегодня, 18:30
20 ноября московское «Торпедо» на своем поле примет «Родину» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало — в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Торпедо» — «Родина» в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 19.25 мск.
Ключевые события игры «Торпедо» — «Родина» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Торпедо» с 23 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице первой лиги. Команда «Родина» занимает 9-е место с 24 очками.
4 сентября «Родина» одержала победу над «Торпедо» (2:0) в матче 8-го тура первой лиги.
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