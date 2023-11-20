Видеотрансляция матча «Торпедо» — «Родина» на канале «Матч Премьер» начнется в 19.25 мск

20 ноября московское «Торпедо» на своем поле примет «Родину» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Торпедо» — «Родина» в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 19.25 мск.

Ключевые события игры «Торпедо» — «Родина» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» с 23 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице первой лиги. Команда «Родина» занимает 9-е место с 24 очками.

4 сентября «Родина» одержала победу над «Торпедо» (2:0) в матче 8-го тура первой лиги.

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