«Алания» объявила о расторжении контракта с Тедеевым

Тренер «Алании» Заур Тедеев покидает клуб, сообщает пресс-служба владикавказцев.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Он возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Команда провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

22 марта владикавказцы объявили о назначении Олега Василенко новым главным тренером клуба. После 24 туров «Алания» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.