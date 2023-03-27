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Сегодня, 17:43

«Алания» объявила о расторжении контракта с Тедеевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер «Алании» Заур Тедеев покидает клуб, сообщает пресс-служба владикавказцев.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Он возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Команда провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

22 марта владикавказцы объявили о назначении Олега Василенко новым главным тренером клуба. После 24 туров «Алания» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://t.me/fcalania/7550
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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