Гол Баркова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Кубанью»

Сегодня, 19:55
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.
На 6-й минуте туляков вывел вперед Анатолий Макаров. 13 минут спустя Нури Абдоков сравнял счет. Победный гол на 86-й минуте забил Дмитрий Барков, вышедший на замену во втором тайме. Окончательный счет на 89-й минуте установил Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.
«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.
В параллельном матче «Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» — 2:1. Победу нижнекамцам принес дубль Матвея Першина (60-я и 75-я минуты). Единственный гол хозяев в концовке забил Эдуард Суханов.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.
Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
Erid: LdtCKhdPN