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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:55

Гол Баркова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Кубанью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 6-й минуте туляков вывел вперед Анатолий Макаров. 13 минут спустя Нури Абдоков сравнял счет. Победный гол на 86-й минуте забил Дмитрий Барков, вышедший на замену во втором тайме. Окончательный счет на 89-й минуте установил Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.

«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Кубань

В параллельном матче «Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» — 2:1. Победу нижнекамцам принес дубль Матвея Першина (60-я и 75-я минуты). Единственный гол хозяев в концовке забил Эдуард Суханов.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
1:2
Нефтехимик

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Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
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