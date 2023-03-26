Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче первой лиги

«Арсенал» из Тулы на своем поле обыграл «Уфу» в матче 24-го тура первой лиги — 2:1.

Счет встречи на 27-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко. На 86-й минуте Илья Молтенинов восстановил равенство в счете, но уже через минуту Сергей ткачев забил победный гол в ворота уфимцев.

После этой победы «Арсенал» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» с 21 баллом продолжает идти в зоне вылета.

В параллельной встрече «Шинник» на своем поле разгромил «Нефтехимик». Победу ярославцам принесли голы Евгения Осипова, Ильи Грузнова и Игоря Соколова.

«Шинник» на одно очко уступает «Арсеналу» и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 29 очками занимает 13-е место после 24 туров.