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Сегодня, 17:59

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» из Тулы на своем поле обыграл «Уфу» в матче 24-го тура первой лиги — 2:1.

Счет встречи на 27-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко. На 86-й минуте Илья Молтенинов восстановил равенство в счете, но уже через минуту Сергей ткачев забил победный гол в ворота уфимцев.

После этой победы «Арсенал» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» с 21 баллом продолжает идти в зоне вылета.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
2:1
Уфа

В параллельной встрече «Шинник» на своем поле разгромил «Нефтехимик». Победу ярославцам принесли голы Евгения Осипова, Ильи Грузнова и Игоря Соколова.

«Шинник» на одно очко уступает «Арсеналу» и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 29 очками занимает 13-е место после 24 туров.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
3:0
Нефтехимик
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нефтехимик
ФК Уфа
ФК Шинник
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