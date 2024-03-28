Черевченко резко отреагировал на информацию о согласии возглавить «Торпедо»: «Бред»

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

«Я только от вас об этом узнал. Я уже говорил, что это бред и недостоверная информация. Я ни с кем не встречался, никому не давал согласие. Такого разговора не было. Пишут, что я провел беседу со спортивным блоком «Торпедо»? Я не в курсе, что там за спортивный блок. Я даже не знаю людей, которые в «Торпедо» работают», — сказал Черевченко «СЭ».

Черевченко покинул «Истиклол» в феврале 2024 года. С клубом из Душанбе специалист становился чемпионом Таджикистана и обладателем Кубка страны.

В России Черевченко тренировал «Локомотив», «Балтику», «Химки» и тульский «Арсенал».