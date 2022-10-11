Полузащитник Чочиев: «Однажды я чуть под пули не попал. Почувствовал себя тогда в бандитском кино из 2000-х»

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как однажды стал свидетелем перестрелки.
«Однажды я вообще чуть под пули не попал. С двумя братьями ходили в кинотеатр «Терек». После фильма пошли домой. По дороге увидели черную BMW, в которой сидел наш родственник. Он вылез, говорит: «Быстро в машину!» На другой стороне дороги было кафе «Прохладное». Мы только сели в машину, как началось: подъехал ОМОН, начали вязать вышедшего из кафе парня. Потом вышел еще один, начал стрелять по полицейским. Попал в одного сотрудника, в другого. Потом его тоже уложили на землю. Короче, почувствовал себя тогда в бандитском кино из 2000-х», — приводит Sport24 слова Чочиева.
Чочиев является игроком «Алании» с июля 2022 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Крылья Советов», «Локомотив» (Москва), «Балтика», «Чайка» и «Шахтер» (Караганда).
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Основные источники исследования