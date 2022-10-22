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Сегодня, 12:04

Чуперка: «Нам без разницы, кто на каком месте идет. У «Рубина» свои задачи»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка поделился ожиданиями от матча 15-го тура первой лиги против «Акрона».

«Готовимся с хорошим настроением. Сейчас идем на серию. Надеюсь, получится продлить. «Рубин» на сборах летом с ними играл. Хорошая добротная команда. Думаю, игра будет непростая, тем более игра на выезде. Нам без разницы, кто на каком месте идет. У нас свои задачи», — приводит слова Чуперки официальный сайт клуба.

Матч «Акрон» — «Рубин» пройдет 23 октября в Жигулевске и начнется в 15.00 мск.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/valeriy-chuperka-igra-budet-neprostaya-tem-bolee-na-vyezde

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Валерий Чуперка
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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