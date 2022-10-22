Чуперка: «Нам без разницы, кто на каком месте идет. У «Рубина» свои задачи»

Сегодня, 12:04
Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка поделился ожиданиями от матча 15-го тура первой лиги против «Акрона».
«Готовимся с хорошим настроением. Сейчас идем на серию. Надеюсь, получится продлить. «Рубин» на сборах летом с ними играл. Хорошая добротная команда. Думаю, игра будет непростая, тем более игра на выезде. Нам без разницы, кто на каком месте идет. У нас свои задачи», — приводит слова Чуперки официальный сайт клуба.
Матч «Акрон» — «Рубин» пройдет 23 октября в Жигулевске и начнется в 15.00 мск.
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