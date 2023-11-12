Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграет против клуба «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена» в городе Каспийск. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Динамо» Махачкала — «СКА-Хабаровск» пройдет в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Прямой эфир игры также будет доступен по платной подписке в сервисе «Кинопоиск», а также на сайте matchtv.ru. Начало — в 15.50 мск.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция игры «Динамо» Махачкала — «СКА-Хабаровск» с ключевыми событиями.

Динамовцы с 31 баллом располагаются на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги. «СКА-Хабаровск» — девятый с 22 очками.

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