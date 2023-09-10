Гол Дмитриева в концовце спас «Родину» от поражения в матче с «Енисеем»

«Енисей» сыграл вничью с «Родиной» на своем поле в матче 9-го тура Первой лиги — 2:2.

На 13-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Ломакин забил первый гол, на 18-й минуте форвард гостей Иван Тимошенко сравнял счет. На 47-й минуте Ломакин сделал дубль, но на 80-й минуте отличился хавбек «Родины» Олег Дмитриев, гол которого принес москвичам ничью.

«Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 13 очками в 9 матчах, «Енисей» идет на 12-й строчке с 11 очками.