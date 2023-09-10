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Сегодня, 15:34

Гол Дмитриева в концовце спас «Родину» от поражения в матче с «Енисеем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Енисей» сыграл вничью с «Родиной» на своем поле в матче 9-го тура Первой лиги — 2:2.

На 13-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Ломакин забил первый гол, на 18-й минуте форвард гостей Иван Тимошенко сравнял счет. На 47-й минуте Ломакин сделал дубль, но на 80-й минуте отличился хавбек «Родины» Олег Дмитриев, гол которого принес москвичам ничью.

«Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 13 очками в 9 матчах, «Енисей» идет на 12-й строчке с 11 очками.

Россия. ФНЛ. 9-й тур
10 сент, 13:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
2:2
Родина

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Родина
0
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 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
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Сокол – КАМАЗ
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Шинник – Черноморец
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9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
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10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
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11.09 19:30
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