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Сегодня, 16:06

Эркинов рад, что Клотет остался в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился мнением о главном тренере автозаводцев Жозепе Клотете.

«На мой взгляд, кто бы ни был главным тренером, футболисты должны выполнять требования специалиста. Что касается Клотета, то лично я рад, что он остался в «Торпедо». Нам понятны его требования, будем стараться улучшать игру и добиваться результатов в следующем сезоне», — приводит слова Эркинова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 30 матчах. Автозаводцы одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 23 поражения. Сезон-2023/2024 команда проведет в Первой лиге.

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством автозаводцы потерпели 9 поражений и одержали 1 победу в 10 матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hozhimat-e-rkinov-rad-chto-klotet-ostalsya-v-torpedo/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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