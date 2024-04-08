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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:33

Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

Алина Савинова
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Кубань» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«За 7 месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю свое решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост. Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», — приводит пресс-служба клуба слова Евсеева.

Также отмечается, что вместе с Евсеевым тренерский штаб «Кубани» покинули старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

Евсеев возглавлял «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений. Краснодарцы после 25 туров чемпионата с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://pfckuban.ru/news/vadim-evseev-pokidaet-kuban/
Вадим Евсеев
Футбол
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