«Увольняйте Леньку из клуба». Фанаты «Рубина» после поражения от «Арсенала» потребовали уволить Слуцкого

«Рубин» на своем поле проиграл «Арсеналу» во встрече 12-го тура первой лиги со счетом 1:2. Фанаты «Рубина» после поражения от тульской команды потребовали уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого. После завершения матча фан-сектор начал скандировать: «Увольняйте Леньку из клуба». «Рубин» потерпел второе поражение подряд и откатился на шестое место в турнирной таблице (19 очков).