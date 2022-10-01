«Увольняйте Леньку из клуба». Фанаты «Рубина» после поражения от «Арсенала» потребовали уволить Слуцкого

1 октября, 18:09
«Рубин» на своем поле проиграл «Арсеналу» во встрече 12-го тура первой лиги со счетом 1:2.
Фанаты «Рубина» после поражения от тульской команды потребовали уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого.
После завершения матча фан-сектор начал скандировать: «Увольняйте Леньку из клуба».
«Рубин» потерпел второе поражение подряд и откатился на шестое место в турнирной таблице (19 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования