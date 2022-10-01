1 октября, 17:56
«Рубин» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче 12-го тура первой лиги. Казанцы проиграли со счетом 1:2.
Дубль в первом тайме в составе туляков сделал опытный нападающий Евгений Луценко.
Во второй тайме казанцы усилиями полузащитника Дмитрия Кабутова отквитали один мяч, но счет сравнять не сумели.
«Рубин» потерпел второе поражение подряд и откатился на шестое место (19 очков). «Арсенал» занимает третью строчку (22 очка).
Также 22 очка в своем активе имеет «КАМАЗ», который после победы над «Родиной» (2:0) поднялся на четвертое место.
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