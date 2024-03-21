Щербаченко: «В ФНЛ хотят пойти по пути «Байера» в отношении болбоев»

Бывший тренер «Мордовии», «Балтики», «Ротора» Федор Щербаченко рассказал «СЭ» о том, какие изменения должны произойти в первой лиге со следующего сезона.

— Если помните, неоднократно поднимал на сайте «СЭ» проблему болбоев в первой лиге. Красноречивый пример — матч «Химки» — «Енисей», когда у голкипера гостей Ставера возник конфликт с мальчиком, который специально долго подавал мячи. Руководство лиги услышало нашу позицию и предупредило клубы, что они будут наказаны гораздо жестче (вплоть до дисквалификации стадионов) в случае повторения таких инцидентов. Клубы, на чьих стадионах проходят матчи, должны отвечать за своих боллбоев, ведь те нередко переходят грань дозволенного. А у нас в прошлом сезоне получалось так, что крайними становились футболисты... Хорошо, что ситуация меняется в лучшую сторону.

Более того, знаю, что в ФНЛ хотят взять на вооружение идеи главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Недавно немецкие журналисты заметили, что на домашних матчах леверкузинцев аж 29 мячей лежали непосредственно вдоль бровки, чтобы команда не тратила много времени на ввод мячей из аута. Думаю, в таком случае вопросов к боллбоям возникнет гораздо меньше.

Должен заметить, что лига становится более открытой в отношении СМИ. Руководители ФНЛ понимают, что надо быстро реагировать на конструктивную критику и предложения журналистов и экспертов по состоянию полей, времени начала игр, судейству, логистике и так далее.

Именно ФНЛ сейчас отвечает за массовость футбола в России в регионах, и, на мой взгляд, достойно с этой миссией справляется. Это и лицензирование полей и стадионов, и создание безопасности на трибунах, и минимум конфликтных ситуаций до, во время и после игр.

Не всем понравилось то, что товарищеский матч между сборной ФНЛ и сборной Медиалиги был слишком затянут. К критике прислушались, и уже зимний турнир в Турции провели по упрощенной системе с элементами медиалиги. Думаю, это новшество себя оправдало. Мы увидели не просто спарринги, а довольно упорные поединки, динамичные с несколько измененными правилами игры, с неким акцентом на шоу (например, буллиталити). Мне кажется, в следующем году увидим большее количество участников.

Непонятно, почему в Кубке России РФС учитывает только интересы клубов РПЛ и ущемляет права команд первой лиги. Календарь составляется в пользу клубов из элитного дивизиона. Из-за этого страдает ФНЛ, падает интерес к Кубку в регионах. Знаю, что представители первой лиги готовят в РФС обращение, чтобы как-то уровнять положение в данном вопросе.

Сейчас повысился уровень трансляций, мы слышим более профессиональную работу комментаторов. Хорошо, что матчи второй лиги и ФНЛ нередко разносятся по дням.

Нельзя не сказать о судействе. Знаю, что в ФНЛ со следующего сезона введут систему премирования лучших арбитров, создадут «Фонд честного судейства». Каждый тур болельщики, эксперты и клубы будут голосовать за рефери. Лучшие по итогам года получат денежные призы. Будет сформирован рейтинг арбитров.

Радует, что увеличилось количество клубов в ФНЛ. Два года назад их было 90, сейчас 100. Во вторую лигу заявляются «Спартак-2», «Пари НН-2», «Ростов-2» и «Крылья Советов-2», «Орел», казанский «Сокол», «Ангушт» из Назрани, черкесский «Нарт», тольяттинская «Лада» и «Строитель» из города Каминск-Шахтинский. Остаются два клуба из Крыма — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь».

Без накладок, конечно, в организации турнира не обходится, но недоработок становится все меньше. Нужно отметить профессиональную и его креативную команду менеджеров.