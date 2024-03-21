В ФНЛ планируют поменять лимит на легионеров

В Мелбет-Первой лиге со следующего сезона может быть изменен лимит на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что администрация лиги отправила в клубы ФНЛ письмо с просьбой предоставить обратную связь о возможных изменениях в ограничении количества иностранных футболистов в соревнованиях первой и второй лиг.

В письме содержатся данные анализа о количестве легионеров в других странах Европы в сравнении с Россией и приведены следующие аргументы в пользу позиции о необходимости участия иностранных игроков: повышение уровня соревнований; увеличение конкурентной среды в тренировочном процессе для развития молодых российских игроков; возможность приобретать опыт и международные связи менеджерам клубов ФНЛ; возможность клубам первой лиги и РПЛ не отказываться от приглашения молодых легионеров, чтобы получать практику в соревнованиях ФНЛ.

По информации источника, ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.