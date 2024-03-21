Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

21 марта, 17:03

В ФНЛ планируют поменять лимит на легионеров

Алина Савинова
Telegram Дзен

В Мелбет-Первой лиге со следующего сезона может быть изменен лимит на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что администрация лиги отправила в клубы ФНЛ письмо с просьбой предоставить обратную связь о возможных изменениях в ограничении количества иностранных футболистов в соревнованиях первой и второй лиг.

В письме содержатся данные анализа о количестве легионеров в других странах Европы в сравнении с Россией и приведены следующие аргументы в пользу позиции о необходимости участия иностранных игроков: повышение уровня соревнований; увеличение конкурентной среды в тренировочном процессе для развития молодых российских игроков; возможность приобретать опыт и международные связи менеджерам клубов ФНЛ; возможность клубам первой лиги и РПЛ не отказываться от приглашения молодых легионеров, чтобы получать практику в соревнованиях ФНЛ.

По информации источника, ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
19
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербаченко: «В ФНЛ хотят пойти по пути «Байера» в отношении болбоев»

Президент «Торпедо» назвал бредом информацию о возможном увольнении Кононова