ФНЛ (Мелбет-Первая лига): расписание трансляций матчей 14 октября

Сегодня, 18:00
14 октября пройдут матчи 14-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
Смотреть в прямом эфире бесплатнык видеотрансляции всех матчей можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги на сайте matchtv.ru и с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Ключевые события противостояний ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».
Расписание и трансляции матчей
Мелбет-Первой лиги 14 октября:
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — время начала матча — 11:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«КАМАЗ» — «Шинник» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Матч Премьер
«Сокол» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Динамо» — «Черноморец» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Тюмень» — «Волгарь» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Алания» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Кубань» — «Торпедо» — время начала матча — 17:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Химки» — «Енисей» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Родина» — «Акрон» — время начала матча — 20:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
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