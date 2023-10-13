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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

ФНЛ (Мелбет-Первая лига): расписание трансляций матчей 14 октября

Все матчи 14-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 14 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Алания».
Фото ФК «Алания»
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14 октября пройдут матчи 14-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире бесплатнык видеотрансляции всех матчей можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги на сайте matchtv.ru и с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Ключевые события противостояний ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Расписание и трансляции матчей

Мелбет-Первой лиги 14 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — время начала матча — 11:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Шинник» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Матч Премьер

«Сокол» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Динамо» — «Черноморец» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Тюмень» — «Волгарь» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Алания» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Торпедо» — время начала матча — 17:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Енисей» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Родина» — «Акрон» — время начала матча — 20:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

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