Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

14 октября, 23:00

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 14-го тура

«Алания» обыграла «Ленинградец» и сохранила первое место.
Фото ФК «Алания»
Telegram Дзен

В субботу, 14 октября, прошел 14-й тур Мелбет-Первой лиги.

«Алания» обыграла «Ленинградец» и сохранила первое место. Махачкалинское «Динамо» победило «Черноморец» и осталось на второй строчке. «Химки» обыграли «Енисей» и поднялись на третье место в ФНЛ.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

И

В

Н

П

М

О

1

Алания

14

8

4

2

17-11

28

2

Динамо Мх

14

8

3

3

15-6

27

3

Химки

14

7

3

4

18-14

24

4

Акрон

14

7

3

4

17-9

24

5

Тюмень

14

6

5

3

19-13

23

6

Шинник

14

6

2

6

17-20

20

7

КАМАЗ

14

5

4

5

13-11

19

8

СКА-Хабаровск

14

5

4

5

16-15

19

9

Сокол

14

5

4

5

14-21

19

10

Арсенал

14

4

7

3

14-13

19

11

Торпедо

14

5

3

6

13-15

18

12

Родина

14

4

5

5

19-17

17

13

Черноморец

14

3

8

3

14-14

17

14

Нефтехимик

14

4

4

6

12-16

16

15

Енисей

14

4

3

7

17-18

15

16

Ленинградец

14

3

5

6

10-16

14

17

Кубань

14

3

3

8

9-16

12

18

Волгарь

14

1

6

7

11-20

9

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
0
Читайте также
Рублев победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе
Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли
Гутерриш призвал пересмотреть требования об эвакуации палестинцев из Газы
Мишель анонсировал экстренный саммит ЕС по конфликту в Израиле
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФНЛ: результаты матчей 14-го тура Мелбет-Первой лиги