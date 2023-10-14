Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 14-го тура

14 октября, 23:00
В субботу, 14 октября, прошел 14-й тур Мелбет-Первой лиги.
«Алания» обыграла «Ленинградец» и сохранила первое место. Махачкалинское «Динамо» победило «Черноморец» и осталось на второй строчке. «Химки» обыграли «Енисей» и поднялись на третье место в ФНЛ.
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|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Алания
|
14
|
8
|
4
|
2
|
17-11
|
28
|
2
|
Динамо Мх
|
14
|
8
|
3
|
3
|
15-6
|
27
|
3
|
Химки
|
14
|
7
|
3
|
4
|
18-14
|
24
|
4
|
Акрон
|
14
|
7
|
3
|
4
|
17-9
|
24
|
5
|
Тюмень
|
14
|
6
|
5
|
3
|
19-13
|
23
|
6
|
Шинник
|
14
|
6
|
2
|
6
|
17-20
|
20
|
7
|
КАМАЗ
|
14
|
5
|
4
|
5
|
13-11
|
19
|
8
|
СКА-Хабаровск
|
14
|
5
|
4
|
5
|
16-15
|
19
|
9
|
Сокол
|
14
|
5
|
4
|
5
|
14-21
|
19
|
10
|
Арсенал
|
14
|
4
|
7
|
3
|
14-13
|
19
|
11
|
Торпедо
|
14
|
5
|
3
|
6
|
13-15
|
18
|
12
|
Родина
|
14
|
4
|
5
|
5
|
19-17
|
17
|
13
|
Черноморец
|
14
|
3
|
8
|
3
|
14-14
|
17
|
14
|
Нефтехимик
|
14
|
4
|
4
|
6
|
12-16
|
16
|
15
|
Енисей
|
14
|
4
|
3
|
7
|
17-18
|
15
|
16
|
Ленинградец
|
14
|
3
|
5
|
6
|
10-16
|
14
|
17
|
Кубань
|
14
|
3
|
3
|
8
|
9-16
|
12
|
18
|
Волгарь
|
14
|
1
|
6
|
7
|
11-20
|
9