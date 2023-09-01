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Сегодня, 18:15

ФНЛ: расписание матчей и трансляции первой лиги 2 и 3 сентября

Восьмой тур первой лиги стартует матчем «Волгарь» — «Сокол» 2 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Алания&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Алания&quot;
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С 2 по 4 сентября пройдут матчи восьмого тура первой лиги. Лидер чемпионата, «Алания» на своем поле примет «Енисей», «Акрон», который идет на второй строчке, сыграет против «Черноморца».

Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.

Расписание и трансляции матчей 8 тура первой лиги

Суббота, 2 сентября

«Волгарь» — «Сокол» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Кубань» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Алания» — «Енисей» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Воскресенье, 3 сентября

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Шинник» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Акрон» — «Черноморец» — время начала матча — 15:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Понедельник, 4 сентября

«Тюмень» — «Арсенал» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

«Родина» — «Торпедо» — время начала матча — 19:30
Трансляции: «Матч Премьер»

Все трансляции матчей первой лиги будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Также игры доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 - : -
2.09 18:00
Алания – Енисей
 - : -
2.09 18:00
Химки – Кубань
 - : -
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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